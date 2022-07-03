Кадыров рассказал о найденном после отступления украинских войск паспорте гражданина Италии

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3 июля 2022, 20:40 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров. Фото с сайта главы Чечни.

Чеченские бойцы обнаружили среди брошенных вещей отступающих украинских военных паспорт на имя гражданина Италии. Об этом написал в воскресенье в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров в качестве подтверждения опубликовал видео, на котором снят документ. Судьба его владельца неизвестна.

«Сидел бы в своем макаронном государстве да потягивал холодные напитки через трубочку, возмущенно реагируя на все русское. Но нет, почему-то такие люди стремятся нешуточно отхватить от наших бойцов, а затем недовольными возвращаться в свои дома. Странное, конечно, понятие, но да ладно, мы вас давить не устанем», - прокомментировал находку глава Чечни.

Ранее Кадыров опубликовал видео проезда автоколонны с чеченскими силовиками по улицам взятого под контроль РФ Лисичанска.