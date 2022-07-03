Кадыров опубликовал видео проезда автоколонны с чеченскими силовиками по улицам освобожденного Лисичанска

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3 июля 2022, 08:52

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Рамзан Кадыров выложил в сеть видео проезда автоколонны с чеченскими силовиками по улицам освобожденного города Лисичанска в Донбассе. Данный ролик появился в Telegram-канале главы Чечни.

«Колонна автомобилей с чеченскими силовиками на борту уже движется по улицам города, а это значит, что с этого момента начинается новая глава в истории свободного Лисичанска и Луганской народной республики в целом», — прокомментировал опубликованные кадры Кадыров.

Ранее он проинформировал, что после входа сил Российской Федерации на территорию Лисичанска украинские военные ударили ракетой «Точка-У» по зданию городской администрации.