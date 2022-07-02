Кадыров: после входа сил РФ в Лисичанск военные Украины ударили ракетой «Точка-У» по зданию администрации города

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2 июля 2022, 20:20

Комплексы «Точка-У», Vadim Savitsky / globallookpress.com

После входа сил Российской Федерации на территорию Лисичанска военные Украины ударили снарядом «Точка-У» по зданию администрации города. Соответствующую информацию разместил в интернете руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По словам политика, украинские подразделения «разрушают объекты инфраструктуры в надежде, что смогут нанести потери личному составу наших войск».

«Сегодня, после входа наших сил в Лисичанск они нанесли удар ракетой "Точка-У" по зданию администрации. Однако наших бойцов там не оказалось», — говорится в публикации Кадырова.

Ранее в субботу РИА Новости указало, что Лисичанск взят и находится под контролем союзных войск.