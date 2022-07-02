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РИА Новости: оставляя Лисичанск, украинские военные взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию

, 19:38 Источник: Telegram-канал РИА Новости

РИА Новости: оставляя Лисичанск, украинские военные взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Оставляя расположенный в Донбассе город Лисичанск, украинские военные взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Об этом информирует РИА Новости.

«Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несколько дней назад киевские силы пытались ударить по военным объектам на территории страны.

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