Оставляя расположенный в Донбассе город Лисичанск, украинские военные взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Об этом информирует РИА Новости.
«Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.
Как сообщалось ранее в субботу, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несколько дней назад киевские силы пытались ударить по военным объектам на территории страны.