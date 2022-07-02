Лукашенко: несколько дней назад войска Украины пытались ударить по военным объектам Белоруссии, но все ракеты были перехвачены

Аргументы Недели → Политика 13+

2 июля 2022, 19:18

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Несколько дней назад войска Украины пытались ударить по военным объектам, расположенным на территории Белоруссии, однако все выпущенные снаряды были перехвачены. Об этом, как передает РИА Новости, проинформировал белорусский президент Александр Лукашенко.

«Лукашенко заявил, что несколько дней назад украинские войска пытались нанести удар по военным объектам Белоруссии, но все ракеты были перехвачены», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Также политик отметил, что на Украине нет ни одного белорусского солдата.

Как сообщалось ранее в субботу, издание The New York Times написало, что серьезные потери в живой силе вынуждают Киев отправлять в Донбасс плохо подготовленные подразделения территориальной обороны.