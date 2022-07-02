New York Times: серьезные потери в живой силе вынуждают Киев отправлять в Донбасс плохо подготовленные подразделения теробороны

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2 июля 2022, 18:59

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Серьезные потери в живой силе вынуждают украинское командование отправлять в Донбасс плохо подготовленные подразделения территориальной обороны. На это, как передает ТАСС, указало американское издание The New York Times.

«Серьезные потери в живой силе вынуждают Киев отправлять в Донбасс плохо подготовленные подразделения территориальной обороны, пишет The New York Times», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Рамзан Кадыров отметил, что чеченским бойцам и союзным войскам хватило нескольких часов для взятия города Лисичанска под полный контроль.