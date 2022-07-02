Кадыров: чеченским силам совместно с союзными войсками хватило нескольких часов, чтобы взять Лисичанск под полный контроль

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2 июля 2022, 17:01

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Чеченским силам совместно с союзными войсками хватило нескольких часов, чтобы взять расположенный в Донбассе город Лисичанск под полный контроль. На это указал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он проинформировал, что в центральном парке Лисичанска в ознаменование освобождения населенного пункта от украинских националистических формирований было установлено Красное знамя Победы.

«Нашим подразделениям совместно с союзными войсками хватило нескольких часов, чтобы полностью взять город под свой контроль», — добавил политический деятель.

Ранее в субботу помощник Кадырова Апты Алаудинов сообщил, что Лисичанск полностью под контролем союзных сил.