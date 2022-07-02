Кадыров: чеченским силам совместно с союзными войсками хватило нескольких часов, чтобы взять Лисичанск под полный контроль

Чеченским силам совместно с союзными войсками хватило нескольких часов, чтобы взять расположенный в Донбассе город Лисичанск под полный контроль. На это указал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он проинформировал, что в центральном парке Лисичанска в ознаменование освобождения населенного пункта от украинских националистических формирований было установлено Красное знамя Победы.
«Нашим подразделениям совместно с союзными войсками хватило нескольких часов, чтобы полностью взять город под свой контроль», — добавил политический деятель.
Ранее в субботу помощник Кадырова Апты Алаудинов сообщил, что Лисичанск полностью под контролем союзных сил.