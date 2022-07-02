Помощник Кадырова Алаудинов: Лисичанск полностью под контролем союзных войск, идет зачистка города

Аргументы Недели → В мире 13+

2 июля 2022, 15:50

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Расположенный на территории Донбасса город Лисичанск полностью под контролем союзных подразделений, в настоящий момент осуществляется зачистка данного населенного пункта. Об этом, как передает ТАСС, проинформировал Апты Алаудинов, помощник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Лисичанск полностью под контролем союзных войск, идет зачистка города, заявил помощник Кадырова, командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что российские штурмовики Су-25 уничтожили позиции украинских войск с помощью снарядов «Тулумбас», нанеся удары с малых высот.