Российские штурмовики Су-25 уничтожили позиции войск Украины ракетами «Тулумбас», нанеся удары с малых высот

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2 июля 2022, 13:57

Штурмовик Су-25, Vadim Savitsky / globallookpress.com

Российские самолеты Су-25 ликвидировали позиции войск Украины ракетами «Тулумбас», нанеся удары с малых высот. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«"Грачи" уничтожили позиции украинских войск "Тулумбасами": Минобороны РФ опубликовало кадры работы штурмовиков Су-25 в ходе спецоперации, экипажи с малых высот нанесли ракетные удары по военным объектам и технике», — отмечает TG-канал.

Как сообщалось ранее в субботу, ТАСС указал на то, что войска Луганской народной республики и России активно уничтожают на территории города Лисичанска последние очаги сопротивления группировки Вооруженных сил Украины.