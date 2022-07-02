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ТАСС: войска ЛНР и России активно уничтожают в Лисичанске последние очаги сопротивления группировки армии Украины

, 13:39 Источник: Telegram-канал ТАСС

ТАСС: войска ЛНР и России активно уничтожают в Лисичанске последние очаги сопротивления группировки армии Украины
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Войска Луганской народной республики и Российской Федерации в настоящий момент активно уничтожают на территории Лисичанска последние очаги сопротивления группировки армии Украины. Соответствующую информацию распространил ТАСС.

«Силы ЛНР и России активно уничтожают в Лисичанске последние очаги сопротивления группировки ВСУ, из города им вряд ли удастся выйти, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что ВКС РФ ликвидировали до 120 киевских военнослужащих в результате удара высокоточным оружием в Донбассе.

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