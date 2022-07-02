ВКС России уничтожили до 120 украинских военных в ходе удара высокоточным оружием в Донбассе

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2 июля 2022, 13:23

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС ликвидировали до 120 украинских военных в ходе удара высокоточным оружием на территории Донбасса. Соответствующую информацию опубликовало министерство обороны РФ.

«В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием Воздушно-космических сил нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. Уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих и около 15-ти единиц военной техники», — говорится в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее в субботу, в МО указали, что три батальона 10-й и 72-й бригад армии Украины только за сутки боевых действий в Донбассе потеряли свыше 50% личного состава.