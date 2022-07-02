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Минобороны РФ: три батальона 10-й и 72-й бригад армии Украины только за сутки боев в Донбассе потеряли более 50% личного состава

, 12:56

Минобороны РФ: три батальона 10-й и 72-й бригад армии Украины только за сутки боев в Донбассе потеряли более 50% личного состава
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Три батальона 10-й и 72-й бригад Вооруженных сил Украины только за сутки боевых действий на территории Донбасса потеряли свыше 50% личного состава. Об этом проинформировало министерство обороны Российской Федерации.

«В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад только за сутки боев потеряли более 50 процентов личного состава», — указывается в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Ранее сегодня РИА Новости сообщало, что армия РФ освободила Золотаревку. Для полного окружения города Лисичанска осталось взять Белогоровку, отметило агентство.

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