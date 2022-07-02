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РИА Новости: армия России освободила Золотаревку, для полного окружения Лисичанска осталось взять Белогоровку

, 11:49 Источник: Telegram-канал РИА Новости

РИА Новости: армия России освободила Золотаревку, для полного окружения Лисичанска осталось взять Белогоровку
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Вооруженные силы Российской Федерации освободили Золотаревку, для полного окружения города Лисичанска осталось взять населенный пункт Белогоровка. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«ВС РФ освободили Золотаревку, для полного окружения Лисичанска осталось взять Белогоровку, до которой около 6 км, передает корреспондент РИА Новости с места событий», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Ранее в субботу сообщалось, что начальник Генштаба России Валерий Герасимов проверил группировки войск страны, которые задействованы в специальной операции на украинской территории.

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