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Глава Генштаба Герасимов проверил группировки войск России, задействованные в спецоперации на Украине

, 10:27

Глава Генштаба Герасимов проверил группировки войск России, задействованные в спецоперации на Украине
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, MOD Russia / globallookpress.com

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов проверил группировки войск страны, которые задействованы в спецоперации на украинской территории. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в специальной военной операции на Украине», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале МО.

В процитированном посте отмечается, что Герасимов заслушал представителей командования, доложивших о применении сил в ходе выполнения задач операции.

Ранее в субботу сообщалось, что спецназ РФ ликвидирует диверсантов на Украине посредством бесшумных минометов «Галл».

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