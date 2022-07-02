Глава Генштаба Герасимов проверил группировки войск России, задействованные в спецоперации на Украине

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов проверил группировки войск страны, которые задействованы в спецоперации на украинской территории. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.
«Начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в специальной военной операции на Украине», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале МО.
В процитированном посте отмечается, что Герасимов заслушал представителей командования, доложивших о применении сил в ходе выполнения задач операции.
Ранее в субботу сообщалось, что спецназ РФ ликвидирует диверсантов на Украине посредством бесшумных минометов «Галл».