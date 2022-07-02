Аргументы Недели → В мире 13+

2 июля 2022, 08:34 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Российский военный, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российский спецназ ликвидирует диверсантов на украинской территории с помощью бесшумных минометов «Галл». Об этом проинформировало РИА Новости.

«Российский спецназ уничтожает диверсантов на Украине бесшумными минометами "Галл", звук выстрела которых похож на громкий хлопок в ладоши, сообщил источник РИА Новости», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

По словам собеседника журналистов, у данных минометов значительно снижены демаскирующие признаки выстрела — звук, вспышка и дымный след.

Как сообщалось ранее в субботу, Народная милиция ЛНР указала на то, что подразделения республики вошли в город Лисичанск.