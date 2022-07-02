Российский спецназ ликвидирует диверсантов на украинской территории с помощью бесшумных минометов «Галл». Об этом проинформировало РИА Новости.
«Российский спецназ уничтожает диверсантов на Украине бесшумными минометами "Галл", звук выстрела которых похож на громкий хлопок в ладоши, сообщил источник РИА Новости», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.
По словам собеседника журналистов, у данных минометов значительно снижены демаскирующие признаки выстрела — звук, вспышка и дымный след.
Как сообщалось ранее в субботу, Народная милиция ЛНР указала на то, что подразделения республики вошли в город Лисичанск.