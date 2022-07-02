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Народная милиция ЛНР: войска республики вошли в город Лисичанск

, 08:13

Народная милиция ЛНР: войска республики вошли в город Лисичанск
Ополченцы Донбасса в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Подразделения Луганской народной республики вошли на территорию города Лисичанска. Соответствующую информацию распространила Народная милиция ЛНР.

«Важно! Войска ЛНР зашли в Лисичанск. На окраине города обнаружен детсад, ранее занимаемый украинской армией. Освобождение продолжается!» — говорится в публикации, появившейся утром в субботу в Telegram-канале НМ.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, председатель крымского парламента Владимир Константинов выступил с заявлением, согласно которому подавляющее большинство жителей Херсонской области склоняются к вхождению данного региона в состав Российской Федерации.

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