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1 июля 2022, 17:04

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Подавляющее большинство жителей Херсонской области склоняются к присоединению данного региона к Российской Федерации. На это, как передает ТАСС, указал спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«Подавляющее большинство жителей Херсонской области склоняются к вхождению региона в состав России, сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Также политик рассказал, что с начала специальной операции Москвы на Украине границу РФ в Крыму пересекли свыше 290 тысяч жителей Херсонской области.

Как сообщалось ранее в пятницу, первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что подразделения республики «медленно, но уверенно» наступают в направлении города Славянска.