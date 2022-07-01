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Замглавы министра ДНР Безсонов: войска республики «медленно, но уверенно» наступают в направлении Славянска

, 15:09

Замглавы министра ДНР Безсонов: войска республики «медленно, но уверенно» наступают в направлении Славянска
Ополченцы ДНР в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Войска Донецкой народной республики «медленно, но уверенно» наступают в направлении города Славянска. С соответствующим заявлением в эфире Первого канала выступил Даниил Безсонов, первый заместитель министра информации республики.

«У нас сейчас наступательные действия конкретно на территории ДНР происходят в направлении Славянска, медленно, но уверенно наши бойцы там действуют», — отметил чиновник.

Также Безсонов указал на «активизацию» на южном фронте в районе Угледара.

Ранее сегодня российское министерство обороны сообщило о неорганизованном отходе отдельных подразделений украинской армии из Лисичанска.

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