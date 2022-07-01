Замглавы министра ДНР Безсонов: войска республики «медленно, но уверенно» наступают в направлении Славянска

Аргументы Недели → В мире 13+

1 июля 2022, 15:09

Ополченцы ДНР в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Войска Донецкой народной республики «медленно, но уверенно» наступают в направлении города Славянска. С соответствующим заявлением в эфире Первого канала выступил Даниил Безсонов, первый заместитель министра информации республики.

«У нас сейчас наступательные действия конкретно на территории ДНР происходят в направлении Славянска, медленно, но уверенно наши бойцы там действуют», — отметил чиновник.

Также Безсонов указал на «активизацию» на южном фронте в районе Угледара.

Ранее сегодня российское министерство обороны сообщило о неорганизованном отходе отдельных подразделений украинской армии из Лисичанска.