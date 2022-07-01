Минобороны России заявило о неорганизованном отходе отдельных подразделений армии Украины из Лисичанска

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1 июля 2022, 13:43

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации заявило о неорганизованном отходе отдельных подразделений Вооруженных сил Украины с территории расположенного в Донбассе города Лисичанска. На это указывается в сводке, размещенной в Telegram-канале МО.

«Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска», — говорится в сводке.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проинформировал, что союзные войска окружают позиции украинских сил и планомерно сжимают Лисичанск в клещи.