Рогозин рассказал о подготовке к серийному производству межконтинентальной ракеты глобальной дальности «Сармат»

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12 июля 2022, 09:07 Источник: Telegram

Ракета "Сармат". Фото: Telegram/t.me/rogozin_do/3313

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин анонсировал новые испытания и начало серийного производства межконтинентальной ракеты глобальной дальности «Сармат». Этому он посвятил пост в своем телеграм-канале во вторник.

«Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству», - написал он, проиллюстрировав свой пост фотографией на фоне ракеты.

Ранее Рогозин размещал в своих соцсетях видеоролик с воронкой, образовавшейся после испытаний «Сармата» на Камчатском ракетном полигоне, посоветовав «лютым врагам» России разговаривать с ней «повежливее».

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял, что «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года.