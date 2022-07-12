Рогозин рассказал о подготовке к серийному производству межконтинентальной ракеты глобальной дальности «Сармат»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин анонсировал новые испытания и начало серийного производства межконтинентальной ракеты глобальной дальности «Сармат». Этому он посвятил пост в своем телеграм-канале во вторник.
«Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству», - написал он, проиллюстрировав свой пост фотографией на фоне ракеты.
Ранее Рогозин размещал в своих соцсетях видеоролик с воронкой, образовавшейся после испытаний «Сармата» на Камчатском ракетном полигоне, посоветовав «лютым врагам» России разговаривать с ней «повежливее».
В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял, что «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года.