Рогозин опубликовал видео воронки от ракеты «Сармат» и посоветовал агрессорам «разговаривать с Россией повежливее»

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22 мая 2022, 20:58 Источник: Telegram

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в воскресенье опубликовал в своем телеграм-канале видеоролик с воронкой, образовавшейся после испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на Камчатском ракетном полигоне.

Видео он сопроводил комментарием, в котором указал, что таких «Сарматов» «скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни», посоветовав «лютым врагам» России разговаривать с ней «повежливее».

Говоря о масштабах воронки, Рогозин подчеркнул, что она образовалась от «болванки».

«С ядерным зарядом такая воронка на месте объекта (географического объекта) противника будет... ну очень большая и очень глубокая и радиоактивная», - написал он.

Ранее глава «Роскосмоса» сообщал, что «Сармат» способен уничтожить половину берега враждебного России континента.