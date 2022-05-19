Рогозин заявил, что МБР «Сармат» способна уничтожить половину берега враждебного России континента

Гендиректор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил в четверг, 19 мая, что одна межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" способна уничтожить половину берега враждебного РФ континента.
Дмитрий Рогозин в рамках просветительского марафона "Новые горизонты" общества "Знание" подчеркнул, что МБР "Сармат" способна "снести" половину берега континента, который "нам не понравится".
Межконтинентальная баллистическая ракета, о которой идет речь, была разработана Центром имени Макеева. Первый испытательный пуск МБР "Сармат" состоялся на космодроме Плесецк 20 апреля.