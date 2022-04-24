Рогозин: ракета «Сармат» гарантирует безопасность России на 30-40 лет

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24 апреля 2022, 22:52 Источник: "Интерфакс"

Запуск ракеты "Сармат", Roscosmos/globallook.com

Новая межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат» обеспечит безопасность России на ближайшие 30-40 лет. Системы противоракетной обороны США против нее бессильны. Об этом заявил в воскресенье в эфире Первого канала глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы не зря говорим, здесь нет никакого бахвальства, мы правда понимаем, что на 30-35-40 лет вперед «Сармат» обеспечит основу нашей безопасности», - сказал он.

По словам Рогозина, у «Сармата» уникальная неуязвимость: самые современные системы ПРО не успеют среагировать на его выход в космос. «А уж ловить его дальше практически невозможно», - сказал глава «Роскосмоса».

20 апреля министерство обороны РФ объявило о первом испытательном пуске «Сармата». Запуск был совершен из шахтной пусковой установки, расположенной на государственном испытательном космодроме «Плесецк» в Архангельской области.