Путин: «В войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы ПВО и ПРО С-500»

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21 июня 2022, 15:01

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин заявил во вторник, 21 июня, что на вооружение армии РФ стали поступать современные комплексы ПВО С-500 . Также глава государства подчеркнул, что тяжелая МБР «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года.

«Помимо уже испытанного на поле боя нового оружия, в войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы ПВО и ПРО С-500. Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», − заявил российский лидер на встрече с выпускниками российских военных училищ.

Отдельно президент подчеркнул: «Планируется, что уже в конце этого года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство».

Также в рамках встречи с молодым поколением будущих военных Владимир Путин заявил, что страна в настоящий момент проходит через очередную череду испытаний, однако все ограничения будут преодолены.