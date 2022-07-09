Fox News: Байден солгал вдове сенатора Маккейна о своем отношении к ее супругу

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9 июля 2022, 07:58 Источник: Fox News

президент США Джо Байден, Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден публично солгал про свое отношение к ушедшему из жизни сенатору Джону Маккейну, когда вручал его вдове Сидни Президентскую медаль Свободы.

Джо Байден во время вручения Сидни Маккейн награды подчеркнул, что никогда не переставал восхищаться ее супругом. Более того, американский лидер заявил, что ни разу не говорил ничего плохого о Джоне Маккейне, так как знал о его преданности делу, а также его чести и мужестве.

Телеканал Fox News, однако, напомнил, что в рамках предвыборной гонки в 2008 году Джо Байден, выдвигавшийся на пост вице-президента от демократов, неоднократно в грубой форме высказывался о сенаторе, который тогда претендовал на пост главы США от республиканской партии.