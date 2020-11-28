Times: Байден может предложить вдове сенатора Маккейна пост посла США в Великобритании
28 ноября 2020, 14:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: The Times
Журналисты сообщают, что Джо Байден, который, согласно прогнозам СМИ, стал избранным президентом США, готов предложить должность посла страны в Великобритании вдове сенатора-республиканца Джона Маккейна.
Как сообщает издание The Times, ссылаясь на источник в окружении демократа, Синди Маккейн получит должность американского посла в Лондоне, если этот пост ее заинтересует. Инсайдер также отметил, что именно вдове Джона Маккейна Джо Байден обязан успехом в штате Аризона, где с 1952 года за единственным исключением на выборах побеждали республиканцы.
Предполагается, что повлиять на решение избирателей в пользу кандидата от демократов могло заявление Синди Маккейн, в котором она выступила в поддержку Джо Байдена, отметив при этом, что с 18 лет она голосовала исключительно за республиканцев.
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