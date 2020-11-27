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Трамп планирует помешать работе нового главы Белого Дома

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп планирует помешать работе нового главы Белого Дома

Действующий лидер США Дональд Трамп сообщил о помиловании своего экс-помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Ранее его обвиняли в связях с Россией. Помилование чиновника может помешать новому главе американского государства собрать компромат против оппонента.

Помимо этого Трамп намерен пересмотреть внешнеполитический курс страны перед уходом с поста президента. В частности, в начале ноября США продлили антииранские санкции. Байдену будет их отменить очень сложно. К тому же не исключено, что Трамп не введёт новые ограничения против Исламской Республики.

Иран отрицательно отнёсся к тому, что США посодействовало подписанию ряда документов между Израилем, ОАЭ и Бахрейном. Тегеран всегда крайне негативно относился к вмешательству еврейского государства в дела мусульманского мира. Однако США на этом не ограничились. В прошлом месяце при посредничестве Вашингтона Израиль подписал соглашение с Суданом.

Давление на Иран значительно мобилизует электорат Трампа. Для него любая поддержка американского народа не будет лишней, так как он не намерен уходить из политики. После президентских выборов уровень поддержки Трампа в стране заметно подрос. В Институте США и Канады РАН считают, что действующего главу Белого дома ещё очень рано списывать со счетов.

ПВ

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