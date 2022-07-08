НС ДНР снял мораторий с исполнения смертных приговоров

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8 июля 2022, 16:26

из открытых источников

Парламентарии Донецкой Народной Республики в пятница, 8 июля, приняли решение отменить мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров. Информация об этом расположена на сайте Народного Совета ДНР.

Правовая норма вступает в силу сразу после опубликования закона «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики», который был принят 8 июля на заседании осенней сессии 2022 года парламента ДНР.

Как уточнила в комментарии глава комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина, применять исключительную меру будут только в отношении совершивших особо тяжкие преступления. По мнению законодателей, смертная казнь послужит сдерживающим фактором.