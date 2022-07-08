Три южноуральских мэра укрепили свои позиции

Аргументы Недели. Челябинск → Политика

8 июля 2022, 13:47 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Презентация проекта моста на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Фотография предоставлена пресс-службой правительства Чел

«Глав.Индекс» опубликовал рейтинг глав территорий по итогам уходящей недели. Рост индекса отмечен у руководителей трех городов: Натальи Котовой (Челябинск), Григория Тонких (Миасс) и Андрея Фалейчика (Копейск).

Как сообщает «Полит 74», Наталье Котовой удалось укрепить позиции благодаря проекту вантового велопешеходного моста через реку Миасс. Он был презентован на международной промышленной выставке ИННОПРОМ на этой неделе. Объект должен стать одним из уникальных мест в Челябинске и позволит развить велоинфраструктуру.

Акции Андрея Фалейчика выросли на фоне новости о том, что правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила заявку от Южного Урала на финансирование проекта по реконструкции систем водоснабжения Копейска. Отмечается, что это укрепляет позиции не только городской, но и региональной властей.

Стало известно, что автомобильный завод «Урал» до конца 2022 года примет около 300 новых сотрудников, что позволит снизить напряженность на рынке труда города. В связи с этим укрепились позиции главы Миасса.

Отметим, что на неделе авторы «Глав.Индекса» не зафиксировали значительных поводов для снижения индекса муниципальных глав.