В Челябинске появится современный велопешеходный мост

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3 июля 2022, 19:20 Анна Семенова

Висячий мост - это всегда достопримечательность города. Фото: ru.freepik.com

Его обещают построить в 2023 году.

«Северок» постепенно обзаводится своими знаковыми местами. Из спального района с домами-близнецами Курчатовский превращается в место семейного и активного отдыха. В 2023 году здесь обещают построить новый вантовый мост для пешеходов и любителей велопрогулок. Он должен соединить жилые дома и новую зону спортивного комплекса на Университетской Набережной с городским бором через реку Миасс.

Проект данного моста завтра, 4 июля, отправится на международную промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбург, где ее представит промышленная группа «Конар». Именно специалисты этой компании разработали современный дизайн, будущий мост украсит Челябинск и станет новой достопримечательностью.

Справка

Вантовый мост — тип висячего моста, который состоит из одного или нескольких пилонов, соединяющихся с дорожным полотном стальными тросами. Первый вантовый мост на территории современной России - это Октябрьский через реку Шексну в Череповце.