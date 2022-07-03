В Челябинске появится современный велопешеходный мост

Его обещают построить в 2023 году.
«Северок» постепенно обзаводится своими знаковыми местами. Из спального района с домами-близнецами Курчатовский превращается в место семейного и активного отдыха. В 2023 году здесь обещают построить новый вантовый мост для пешеходов и любителей велопрогулок. Он должен соединить жилые дома и новую зону спортивного комплекса на Университетской Набережной с городским бором через реку Миасс.
Проект данного моста завтра, 4 июля, отправится на международную промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбург, где ее представит промышленная группа «Конар». Именно специалисты этой компании разработали современный дизайн, будущий мост украсит Челябинск и станет новой достопримечательностью.
Справка
Вантовый мост — тип висячего моста, который состоит из одного или нескольких пилонов, соединяющихся с дорожным полотном стальными тросами. Первый вантовый мост на территории современной России - это Октябрьский через реку Шексну в Череповце.