Вице-премьер правительства Польши Блащак настаивает на том, что Балтика станет внутренним морем НАТО

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8 июля 2022, 13:38 Источник: РИА "Новости"

вице-премьер правительства Польши Мариуш Блащак, US Joint Staff/Digital

Вице-премьер правительства Польши, министр национальной обороны Мариуш Блащак выразил уверенность в том, что Балтийское море после вступления Финляндии и Швеции в НАТО станет внутренним морем альянса.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил аналогичное мнение. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя его заявление о Балтийском море, предложил подарить политику карту.

Накануне сейм Польши практически единогласно выразил согласие на вступление в Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Мариуш Блащак выразил мнение, что сенат должен созвать дополнительное заседание по этому вопросу для ускорения процесса. По словам вице-премьера польского правительства, данный шаг является важным для страны, так как со вступлением вышеуказанных стран в НАТО государства бассейна Балтийского моря станут более безопасными.