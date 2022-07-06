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Захарова: заявление Дуды о Балтийском море после вступления Швеции и Финляндии в НАТО – настоящая провокация

, 10:43

Захарова: заявление Дуды о Балтийском море после вступления Швеции и Финляндии в НАТО – настоящая провокация
Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает настоящей провокацией заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море станет "внутренним бассейном альянса".
Захарова уверена, что польские политики находятся под англосаксонским влиянием.

"Теперь у них началась географическая напасть. У меня вопрос; а что, там карты не продаются? Или они начали рисовать свои карты? Такое заявление себе может позволить только провокатор", – сказала Мария Захарова в среду в эфире радио Sputnik.

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