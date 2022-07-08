Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после покушения

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8 июля 2022, 11:58

бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Katsumi Kasahara-Pool/ZUMAPRESS.com

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в пятницу, 8 июля, после совершенного на него ранее сегодня нападения. Соответствующую информацию предоставил телевизионный канал NHK.

Синдзо Абэ, согласно последней информации, скончался в больнице Медицинского университета Нары. Бывшему премьер-министру Японии было 67 лет.

Ранее сегодня младший брат политика, министр обороны страны Нобуо Киси заявил, что Синдзо Абэ делали переливание крови после покушения. Подчеркивалось, что врачи прилагали все усилия для спасения жизни экс-премьера.