Младший брат Синдзо Абэ заявил, что экс-премьеру Японии делают переливание крови

Младший брат экс-премьера Японии, министр обороны страны Нобуо Киси заявил, что в настоящий момент Синдзо Абэ делают переливание крови после покушения, которое произошло утром в пятницу, 8 июля.
Нобуо Киси подчеркнул, что в настоящий момент врачи госпиталя в городе Нара делают все возможное, чтобы спасти жизнь бывшего премьер-министра Японии. Младший брат политика подчеркнул, что молится за скорейшее выздоровление своего родственника.
Японский министр обороны отказался комментировать информацию о том, что нападение на Синдзо Абэ совершил бывший служащий морских сил самообороны.