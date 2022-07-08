Младший брат Синдзо Абэ заявил, что экс-премьеру Японии делают переливание крови

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8 июля 2022, 11:07 Источник: РИА "Новости"

бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Hajime Takashi/ZUMAPRESS.com

Младший брат экс-премьера Японии, министр обороны страны Нобуо Киси заявил, что в настоящий момент Синдзо Абэ делают переливание крови после покушения, которое произошло утром в пятницу, 8 июля.

Нобуо Киси подчеркнул, что в настоящий момент врачи госпиталя в городе Нара делают все возможное, чтобы спасти жизнь бывшего премьер-министра Японии. Младший брат политика подчеркнул, что молится за скорейшее выздоровление своего родственника.

Японский министр обороны отказался комментировать информацию о том, что нападение на Синдзо Абэ совершил бывший служащий морских сил самообороны.