Губернатор Алиханов о решении НАТО назвать Россию «самой значительной и прямой угрозой»: «Если кто-то нас боится, это их проблема»

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6 июля 2022, 11:12 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Глава Калининградской области Антон Алиханов, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Глава Калининградской области Антон Алиханов высказался о решении Североатлантического альянса назвать Российскую Федерацию «самой значительной и прямой угрозой». Об этом информирует РИА Новости.

«"Если кто-то нас боится, это их проблема": Алиханов прокомментировал решение саммита НАТО назвать Россию "самой значительной и прямой угрозой"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с заявлением, согласно которому Запад должен осознавать свою ответственность за гибель гражданского населения на территории Донбасса и Украины.