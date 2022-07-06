Глава МИД РФ Лавров: Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирного населения в Донбассе и на Украине

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6 июля 2022, 09:55

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Запад должен осознавать свою ответственность за гибель гражданского населения на территории Донбасса и Украины. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, по итогам переговоров с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирного населения в Донбассе и на Украине», — приведена позиция, высказанная Лавровым, в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также дипломат отметил, что Москва ценит сбалансированную позицию Вьетнама по ситуации вокруг Украины и по ограничительным мерам, введенным в отношении РФ.

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Лавров назвал враньем заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города с целью срыва поставок вооружений украинской стороне.