Володин: военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены

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6 июля 2022, 08:17

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Военные биологические разработки Соединенных Штатов, которые данная страна осуществляет по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены. Соответствующую точку зрения высказал председатель российской Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер прокомментировал в своем Telegram-канале заявление ученого Джеффри Сакса, который полагает, что COVID-19, скорее всего, был создан в американской биолаборатории.

«Военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены», — написал Володин.

По словам политического деятеля, Вашингтон обязан компенсировать понесенный ущерб всем государствам, которые пострадали от распространения коронавируса.

Ранее на текущей неделе Вячеслав Володин указал на то, что строительство баз Североатлантического альянса на территории Финляндии и Швеции не защитит их.