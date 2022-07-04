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Спикер Госдумы России Володин: размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию

, 08:47

Спикер Госдумы России Володин: размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Строительство баз Североатлантического альянса на территории Финляндии и Швеции не защитит данные страны. Соответствующую точку зрения высказал председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин.

Некоторое время назад мэр финского города Лаппенранта Киммо Ярву выступил с инициативой о размещении в населенном пункте базы НАТО. По мнению Ярву, это создаст чувство безопасности.

Володин указал в своем Telegram-канале, что мэр ошибается.

«Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — говорится в публикации, размещенной спикером нижней палаты парламента РФ.

Ранее сообщалось, что российское министерство иностранных дел назвало серьезной заявкой на противостояние по всем фронтам решение НАТО признать Москву «прямой угрозой».

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