Спикер Госдумы России Володин: размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию

Аргументы Недели → Политика 13+

4 июля 2022, 08:47

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Строительство баз Североатлантического альянса на территории Финляндии и Швеции не защитит данные страны. Соответствующую точку зрения высказал председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин.

Некоторое время назад мэр финского города Лаппенранта Киммо Ярву выступил с инициативой о размещении в населенном пункте базы НАТО. По мнению Ярву, это создаст чувство безопасности.

Володин указал в своем Telegram-канале, что мэр ошибается.

«Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — говорится в публикации, размещенной спикером нижней палаты парламента РФ.

Ранее сообщалось, что российское министерство иностранных дел назвало серьезной заявкой на противостояние по всем фронтам решение НАТО признать Москву «прямой угрозой».