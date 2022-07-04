Спикер Госдумы России Володин: размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию

Строительство баз Североатлантического альянса на территории Финляндии и Швеции не защитит данные страны. Соответствующую точку зрения высказал председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин.
Некоторое время назад мэр финского города Лаппенранта Киммо Ярву выступил с инициативой о размещении в населенном пункте базы НАТО. По мнению Ярву, это создаст чувство безопасности.
Володин указал в своем Telegram-канале, что мэр ошибается.
«Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — говорится в публикации, размещенной спикером нижней палаты парламента РФ.
Ранее сообщалось, что российское министерство иностранных дел назвало серьезной заявкой на противостояние по всем фронтам решение НАТО признать Москву «прямой угрозой».