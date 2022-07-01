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МИД России назвал решение НАТО признать Москву «прямой угрозой» серьезной заявкой на противостояние по всем фронтам

, 16:45

МИД России назвал решение НАТО признать Москву «прямой угрозой» серьезной заявкой на противостояние по всем фронтам
Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации назвало решение Североатлантического альянса признать Москву «прямой угрозой» серьезной заявкой на противостояние по всем фронтам. Об этом информирует РИА Новости.

«МИД России: решение НАТО признать нас "прямой угрозой" — это серьезная заявка на противостояние с Россией по всем фронтам и с использованием всех инструментов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что посол Москвы в Мадриде Юрий Корчагин высказал точку зрения, согласно которой новая стратегическая концепция НАТО показывает готовность членов блока выполнять приказы американской стороны.

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