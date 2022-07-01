Посол России в Испании Корчагин: новая стратегическая концепция НАТО показывает готовность членов альянса выполнять приказы США

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1 июля 2022, 08:46 Источник: Telegram-канал ТАСС

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Oberhaeuser via www.imago-images / globallookpress.com

Новая стратегическая концепция, принятая Североатлантическим альянсом, демонстрирует готовность членов данного военно-политического блока выполнять приказы Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал Юрий Корчагин, посол Москвы в Мадриде.

«Новая концепция НАТО показывает готовность ее членов выполнять приказы США, считает посол РФ в Испании Юрий Корчагин. По его мнению, упоминание в ней России в качестве "значительной и прямой угрозы" направлено на усиление напряженности между коллективным Западом и Москвой», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе НАТО на своем саммите объявила Россию главной угрозой мировой безопасности.