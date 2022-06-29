НАТО на саммите в Мадриде объявила Россию главной угрозой мировой безопасности

Аргументы Недели → Политика 13+

29 июня 2022, 16:30 Источник: РБК

Генсек НАТО Столтенберг и президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде. Paul Chiasson/globallook.com

НАТО на саммите в Мариде провозгласила Россию главной угрозой мировой безопасности. Об этом записано в новой стратегической концепции альянса, принятой на саммите. Текст соответствующего заявления опубликован на сайте НАТО.

«Российская Федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евро-атлантическом регионе», — говорится в заявлении.

В концепции также сказано, что Россия более не является партнером НАТО, однако при этом альянс намерен сохранить каналы связи с Москвой - «для снижения рисков».

В документе подчеркивается, что Североатлантический альянс не стремится к конфронтации, но усиливает возможности для сдерживания России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил политику открытых дверей НАТО со старыми турникетами киевского метро.