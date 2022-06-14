США могут создать секретную биолабораторию в Монголии

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14 июня 2022, 13:35

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В СМИ появилась информация о том, что США собираются создать биолабораторию высокой степени защиты в столице Монголии Улан-Баторе. Речь идет о лабораториях, в которых разрабатываются патогены высшей степени опасности.



СМИ утверждают, что после разоблачения деятельности сети биолабораторий на территории бывшего СССР Пентагон переключился на Азию. Сообщается, что Минобороны США ведет переговоры с властями Монголии, которые могут дать разрешение на изучение чумы, холеры, малярии, гепатита, коронавирусов, энцефалита. Биолаборатория может быть создана на базе Национального центра изучения зоонозных инфекций в Улан-Баторе.



При этом МИД Монголии уже опровергал эту информацию.



«В последнее время некоторые высокие должностные лица России через СМИ заявляют, что якобы после начала спецоперации России на Украине американская сторона обсуждает с Монголией проект создания биолаборатории. Официально заявляем, что данная информация является не соответствующей действительности и необоснованной», — говорится в сообщении ведомства.



Тем временем по данным некоторых источников, Улан-Батор еще в апреле посещала военная делегация США и представители заинтересованных структур, которые обсуждали с монгольскими спецслужбами и представителями Фонда ОНОМ Монголии вопросы создания биолаборатории высокого уровня защиты P4.



Монголия может не только испортить отношения с Россией и Китаем, но и подвергнуть опасности собственное население. В случае утечки, вирусы и патогены могут вырваться из лаборатории наружу и заразить людей. Такое уже происходило и в самих Соединенных Штатах.



В Форт-Детрике, где работала единственная в армии США лаборатория уровня P4, хранились такие высокопатогенные возбудители заболевания, как вирус Эбола, сибиреязвенная бацилла, вирус натуральной оспы, бацилла чумы и коронавирус SARS.



После закрытия этой лаборатории в близлежащих общинах, среди людей произошли вспышки респираторных заболеваний. В июле 2019 года у 54 человек в общине Грин-Спринг, штат Вирджиния, которая находится всего в часе езды от Форт-Детрик появились респираторные симптомы, включая кашель и пневмонию. В то же время в Висконсине была зарегистрирована загадочная вспышка пневмонии. Симптомы включали одышку, лихорадку, кашель, рвоту, диарею, головную боль, головокружение и боль в груди.



Если власти Монголии все же разрешат США создавать биолаборатории на своей территории, они, потеряв доверие, испортят отношения с остальным миром.



