Алиханов: ситуация с транзитом в Калининград показала, что можно чего-то добиться только угрозами ответных действий

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6 июля 2022, 07:37 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Глава Калининградской области Антон Алиханов, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Ситуация с транзитом на территорию Калининграда продемонстрировала, что можно чего-то добиться только угрозами ответных действий. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал глава Калининградской области Антон Алиханов.

«Ситуация с транзитом в Калининград показала, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника не доходит, заявил Алиханов», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также губернатор отметил, что в истории с ограничением транзита через Литву есть ощущение руки Соединенных Штатов.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Антон Алиханов указал на то, что у России имеется крайний экономический ответ на случай, если Евросоюз продолжит блокировать транзит в Калининград.