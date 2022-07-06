Алиханов: ситуация с транзитом в Калининград показала, что можно чего-то добиться только угрозами ответных действий

Ситуация с транзитом на территорию Калининграда продемонстрировала, что можно чего-то добиться только угрозами ответных действий. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал глава Калининградской области Антон Алиханов.
«Ситуация с транзитом в Калининград показала, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника не доходит, заявил Алиханов», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
Также губернатор отметил, что в истории с ограничением транзита через Литву есть ощущение руки Соединенных Штатов.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, Антон Алиханов указал на то, что у России имеется крайний экономический ответ на случай, если Евросоюз продолжит блокировать транзит в Калининград.