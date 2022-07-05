Алиханов: у России есть крайний экономический ответ на случай, если Евросоюз продолжит блокировать транзит в Калининград

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5 июля 2022, 10:26 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Глава Калининградской области Антон Алиханов, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

У Российской Федерации имеется крайний экономический ответ на случай, если Европейский союз продолжит блокировать транзит на территорию Калининграда. На это, как передает РИА Новости, указал глава Калининградской области Антон Алиханов.

«"Что-то подсказывает, что мы окажемся сильнее" — Алиханов рассказал, что есть и крайний ответ экономического рода на случай, если ЕС продолжит блокировать транзит», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, калининградский губернатор отметил, что работа над решением вопроса с транзитом в регион идет.