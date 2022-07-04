Постпред РФ при Евросоюзе Чижов заявил, что Москва ответит Болгарии на высылку российских дипломатов

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил в понедельник, 4 июля, что Москва ответит на высылку Софией семидесяти сотрудников российского посольства в Болгарии.
Владимир Чижов заметил, что не уверен в возможности найти семьдесят сотрудников болгарского посольства для высылки, однако, подчеркнул, что ответные меры неизбежно последуют, если София не пересмотрит свое решение.
Постпред РФ при Европейском союзе также обратил внимание, что у властей Болгарии уже была возможность изменить мнение относительно высылки сотрудников российской дипмиссии, однако они пока ей не воспользовались.