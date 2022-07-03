Около 160 дипломатов и сотрудников российского посольства в Болгарии покидают страну

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3 июля 2022, 16:53 Источник: ТАСС

Аэропорт Софии. Фото: Joko/globallook.com

Российские дипломаты, техперсонал диппредставительств России в Болгарии и члены их семей — всего около 160 человек — на двух самолетах вылетают в воскресенье в Москву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудника посольства РФ в Софии, продолжающего работу в стране.

«Всего на двух самолетах из Софии в Москву вылетают около 160 человек - дипломаты, технический персонал и члены их семей», - рассказал агентству представитель посольства.

По его словам, отъезд российских дипломатов и сотрудников диппредставительств сопровождался ажиотажем со стороны местных СМИ: в аэропорт приехали десятки журналистов, работали усиленные полицейские наряды.

О решении выслать 70 российских дипломатов и сотрудников посольства РФ в Софии Болгария объявила 28 июня. Комментируя это решение, посол России в Софии Элеонора Митрофанова сообщила, что не исключает в связи с этим разрыва дипломатических отношений.