Посол России в Софии сообщила о возможности разрыва дипломатических отношений РФ с Болгарией

Ответом на решение Болгарии о высылке 70 российских дипломатов может стать разрыв дипломатических отношений с этой страной. Такой вариант рассматривается Москвой. Об этом заявила в четверг в интервью Болгарскому национальному телевидению посол России в Софии Элеонора Митрофанова.
«Дипломатические отношения могут быть даже разорваны! Москва примет решение», — сказал посол.
Она также заявила, что Россия расценивает действия болгарских властей как беспрецедентные.
О высылке сразу 70 российских дипломатов и сотрудников техперсонала посольства объявил 28 июня болгарский премьер-министр Кирил Петков. По его словам, «представители посольства РФ были идентифицированы в качестве сотрудников специальных служб».