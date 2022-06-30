Посол России в Софии сообщила о возможности разрыва дипломатических отношений РФ с Болгарией

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30 июня 2022, 22:39 Источник: РБК

Флаг Болгарии. Фото: Ilya Galakhov/globallook.com

Ответом на решение Болгарии о высылке 70 российских дипломатов может стать разрыв дипломатических отношений с этой страной. Такой вариант рассматривается Москвой. Об этом заявила в четверг в интервью Болгарскому национальному телевидению посол России в Софии Элеонора Митрофанова.

«Дипломатические отношения могут быть даже разорваны! Москва примет решение», — сказал посол.

Она также заявила, что Россия расценивает действия болгарских властей как беспрецедентные.

О высылке сразу 70 российских дипломатов и сотрудников техперсонала посольства объявил 28 июня болгарский премьер-министр Кирил Петков. По его словам, «представители посольства РФ были идентифицированы в качестве сотрудников специальных служб».