Захарова: Болгария свела к нулю возможность работы российского посольства в Софии

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3 июля 2022, 16:27 Источник: ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Болгария своим решением о высылке 70 дипломатов и сотрудников посольства РФ фактически сделала невозможным функционирование в этой стране российского диппредставительства. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы сказали, что они же сами свели просто к минимуму, а возможно, даже и к нулю не просто нормальное <...>, а какое-либо функционирование диппредставительства, оно ведь должно как-то функционировать», - заявила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

О решении выслать 70 российских дипломатов и сотрудников посольства РФ в Софии Болгария объявила 28 июня. Комментируя это решение, посол России в Софии Элеонора Митрофанова сообщила, что не исключает в связи с этим разрыва дипломатических отношений. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможность закрытия посольства РФ в Болгарии будет рассматриваться МИДом.