Байден заявил о намерении США увеличить количество военных ротационного контингента в странах Балтии

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29 июня 2022, 13:24 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Michael Reynolds - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках пресс-конференции в среду, 29 июня, заявил о намерении страны увеличить количество военных ротационного контингента на территории стран Балтии.

В ходе общения с представителями средств массовой информации ранее сегодня Джо Байден подтвердил, что США планируют увеличить число военнослужащих в Балтии.

Напомним, ранее руководитель эстонского министерства обороны Калле Лаанет заявил, что в рамках недавних учений Российская Федерация якобы осуществила имитацию ракетных ударов по территории балтийских государств.