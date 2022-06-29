Байден заявил о намерении США увеличить количество военных ротационного контингента в странах Балтии

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках пресс-конференции в среду, 29 июня, заявил о намерении страны увеличить количество военных ротационного контингента на территории стран Балтии.
В ходе общения с представителями средств массовой информации ранее сегодня Джо Байден подтвердил, что США планируют увеличить число военнослужащих в Балтии.
Напомним, ранее руководитель эстонского министерства обороны Калле Лаанет заявил, что в рамках недавних учений Российская Федерация якобы осуществила имитацию ракетных ударов по территории балтийских государств.