Министр обороны Эстонии Лаанет заявил, что в ходе недавних учений Россия сымитировала ракетные удары по странам Балтии

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22 июня 2022, 15:15

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет, IMAGO/Dwi Anoraganingrum / globallookpress.com

Руководитель эстонского министерства обороны Калле Лаанет заявил, что в ходе недавних учений Российская Федерация осуществила имитацию ракетных ударов по территории балтийских стран. Об этом информирует РИА Новости.

«Министр обороны Эстонии утверждает, что в ходе недавних учений Россия провела имитацию ракетных ударов по Эстонии и другим странам Балтии», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал огромным влияние Соединенных Штатов при принятии Литвой решения о блокировке транзита в Калининград.